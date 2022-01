Sant’Agnello, ascoltati i residenti: spostato il presidio Asl di piazzetta Angri, ma le difficoltà persistono. A Sant’Agnello, nella piazzetta del rione Angri, era stato predisposto dall’Asl un presidio mobile per i tamponi molecolari dell’intera penisola sorrentina.

Essendo ogni giorno effettuati circa 200 tamponi con un conseguente notevole afflusso di auto in zona, il sindaco Piergiorgio Sagristani, visti anche i problemi di mobilità su Viale dei Pini e di limitazione di accesso per i residenti del rione Angri, in accordo con il comando della locale Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per regolare il transito veicolare.

I residenti del luogo, però, avevano espresso le difficoltà per tornare nelle proprie abitazioni. “Abbiamo il diritto di poterci arrivare in auto e dal momento che c’è la voragine, e quindi già quella strada è interdetta alla circolazione, dobbiamo per forza accedere dalla strada che porta a piazzetta Angri, diventata sede dei tamponi. Di conseguenza, essendo stretta non la si può usare per sorpassare le auto in fila per i tamponi. E quindi? Che dobbiamo fare? Impiegare ore per tornare a casa?”, chiedevano.

Oggi, sabato 8 gennaio 2022, l’appello dei residenti di via Angri è stato accolto: il presidio dell’Asl è stato spostato dalla piazzetta, ma è stato posizionato lungo la stradina che porta, appunto, alla piazzetta. Per loro, sostanzialmente, la situazione resta invariata: sarà comunque difficile per loro entrare con le automobili nel piazzale.