Sant’Agnello: anche oggi i tamponi in piazzetta Angri. Anche oggi, domenica 9 gennaio 2022, nel Comune di Sant’Agnello, continuano i tamponi molecolari dell’intera penisola sorrentina, effettuati in modalità drive in presso il presidio dell’Asl predisposto nella piazzetta del rione Angri.

Ogni giorno vengono effettuati circa 200 tamponi con un conseguente notevole afflusso di auto in zona, cosa che ha portato il sindaco Piergiorgio Sagristani, visti anche i problemi di mobilità su Viale dei Pini e di limitazione di accesso per i residenti del rione Angri, in accordo con il comando della locale Polizia Municipale ad emanare un’ordinanza per regolare il transito veicolare.

Le auto sono in fila, una fila piuttosto lunga, che arriva fin giù il viale dei Pini. Un vigile è a controllo della situazione.