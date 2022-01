Sanchez beffa la Juve allo scadere, l’Inter si aggiudica la Supercoppa Italiana

Sanchez beffa la Juve allo scadere dei tempi supplementari quando tutti pregustavano i rigori. Partita intensa giocata da ambedue le compagini soprattutto nei primi 45′. Passano in vantaggio i bianconeri con Mckennie, ma Lautaro la pareggia dopo poco su rigore, poi nel secondo tempo i nerazzurri provano ad attaccare di più mentre gli ospiti sono bravi a difendere. Passano anche i tempi supplementari, la stanchezza prende piede, ma Sanchez ha un’ultima occasione al 121′ e non sbaglia. Inter – Juventus finisce 2 – 1 con il primo trofeo di quest’anno assegnato all’Inter di Simone Inzaghi che conquista la sua quarta coppa in carriera da allenatore!