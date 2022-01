SAN SEBASTIANO IN PENSIOLA SORRENTINA

Giovedi 20 gennaio 2022, festa di San Sebastiano. In penisola sorrentina , una chiesetta a lui dedicata la troviamo a Massa Lubrense in via Canale. Un luogo dall’atmosfera d’altri tempi, soprattutto se si prosegue più su ove sorge un antico lavatoio. La Chiesa dedicata precedentemente alla madonna di Montevergine, è nota come quella di San Sebastiano. Affrescato nell’abside dietro l’altare con altri santi, è raffigurato , potremmo dire alla maniera di Guido Reni, con le mani legate in alto sul capo, il viso di un bel giovane, la capigliatura scura che corona il viso, poche frecce e poco sangue. Di sofferenze ve ne erano già molte nel quotidiano del 1656, anno di fondazione della Chiesa , eretta proprio per ricordare lo scampato pericolo della peste. Grazie alle iniziative dell’assessorato alla cultura e turismo di Massa Lubrense, nella persona di Giovanna Staiano, e del sindaco Balducelli, che negli ultimi anni hanno organizzato incontri e concerti nei luoghi più significativi e meno conosciuti, molta gente ha avuto modo di visitare questa Chiesa, altrimenti obliterata, in cambio di una viabilità più agevole e comoda.

Il Filangieri dice:

..delle sorgenti di Ghezi (sulla sommità del Deserto), da cui si forma l’omonimo rivolo che giunto più a valle è stato sfruttato per creare una fontana e dei lavatoi; poco più avanti nel 1600 fu costruita la Cappella di San Sebastiano a ringraziamento per lo scampato pericolo della peste.

San Sebastiano è il Patrono di Gragnano, non nel 2022, ma in passato i festeggiamenti sono grandiosi con fuochi d’artificio e processione per le strade del paese, nonchè , patrono anche dei vigili urbani, vi era un grande accorrere da tutte le parti della regione Campania di Vigili.

Per San Bastiano (20 gennaio), sali il monte e guarda il piano; se vedi molto, spera poco; se vedi poco, spera assai