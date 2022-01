Salvini per il Mattarella bis: può davvero accadere?

Crollano i legami del centro destra dopo che Matteo Salvini, ha espresso il suo totale consenso ad un Mattarella bis e ha detto che “Non ci farebbe una bella figura il Paese…” durante una telefonata – si presuppone – al premier Mario Draghi. “Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo – ha dichiarato Salvini -, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice. L’importante è che Mattarella non sia percepito come un ripiego”. L’operazione Casellati a quanto pare non ha portato i suoi frutti come sperato, e le dichiarazioni del leader della Lega non sono andate giù a Giorgia Meloni, che a replicato: “Non posso crederci”. Aggiungendo poi che: In risposta all’indecorosa immagine che il Parlamento sta dando in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio.

Mattarella 2.0 si può fare?

Intanto sono in corso per l’ottava volta le elezioni al Quirinale per riuscire ad ottenere un nome definitivo per il prossimo Capo dello Stato. L’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inizialmente sembrava in svantaggio, ma questa tornata pare possa essere decisiva dopo la sua conferma per un secondo mandato. L’ultima parola spetta ad un’eventuale intesa tra partiti, dopo che la Meloni ha già dichiarato: “Non lo voteremo, rifondare il centrodestra”. Letta: “Il Governo esce rafforzato”. Salvini: “Riconfermiamo Mattarella Presidente e Draghi al Governo”, Giorgetti: “Migliorare la squadra”. Nell’ottava votazione Mattarella ha già ricevuto 387 voti, ieri erano 336.