Salgono i contagi a Positano: sindaco e amministrazione chiedono il rispetto delle norme anti contagio.

Visto il rialzo dei contagi registrato nell’ultimo periodo sul nostro territorio, si rinnova l’appello rivolto all’intera cittadinanza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per il contrasto alla diffusione del virus.

Si richiede responsabilità sanitaria a tutti i cittadini sia nei comportamenti familiari sia sociali.

In particolare, l’invito si concretizza nell’adeguarsi alle disposizioni indicate dal CTS, a prestare massima costanza ed attenzione, con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, del gel igienizzante e delle mascherine FFP2 nei luoghi e nei casi previsti.

Evitare incontri e assembramenti e soprattutto importante è rispettare i giorni di quarantena previsti per ogni singolo caso, non solo per chi risulta attualmente positivo ma anche per chi è stato inserito nelle liste dei contatti.

A ciò si aggiunge il momento del controllo green pass: per tutti coloro che ne hanno l’obbligo, si richiede che essi vengano effettuati in maniera costante.

Si esorta altresì a proseguire nell’adesione alla campagna vaccinale che ad oggi rappresenta l’unico mezzo a disposizione per arginare il virus e contenere i sintomi in caso di avvenuto contagio.

Tutto dipende da noi! Per questo occorre la collaborazione dell’intera comunità e del massimo rispetto di tutte le precauzioni per superare al più presto questa fase di difficoltà.