Salgono i contagi a Piano di Sorrento, il sindaco Cappiello: “Dobbiamo vaccinare più persone nel più breve tempo possibile»

Piano di Sorrento ha registrato in data odierna 225 nuovi casi di positività al Covid-19 con un totale di attualmente positivi che sale a 425. Il sindaco Salvatore Cappiello, attraverso la sua pagina Facebook, comunica: «Ogni giorno, oltre a chiedere quanti sono i positivi nella nostra Città, chiedo come stanno. Uno per uno.

Il quadro attuale è di 425 positivi. Ma non abbiamo ricoverati, la stragrande maggioranza è asintomatica, pochi sono paucisintomatici.

Guardo i numeri e oltre i numeri insieme a voi. E sento, come dovere di sindaco e di padre, di dirvi due cose:

– continuiamo a fare attenzione, non abbassiamo la guardia, prendiamoci cura gli uni degli altri, usiamo la mascherina, sensibilizziamo al rispetto delle norme e comportiamoci con prudenza

– al tempo stesso, manteniamo la calma e guardiamo con un briciolo di fiducia ai prossimi mesi.

Intanto non ci fermiamo. Oltre a rispettare le regole, dobbiamo vaccinare quante più persone e nel più breve tempo possibile. Il mio impegno, insieme al coordinamento dei sindaci, è di incrementare le possibilità e le occasioni perché tutti possano vaccinarsi. Siamo in continuo contatto come coordinamento per stilare una serie di iniziative affinché tutto ciò si realizzi.

È necessario in questo momento, insieme alla cautela e al coraggio delle scelte, recuperare serenità.

INSIEME CE LA FAREMO».