Salerno, scuola: rientro in presenza si, ma in sicurezza!

È passato ormai un anno e mezzo dalla prima chiusura delle scuole causa covid, da allora nessuno è stato in grado di darci certezze. Trasporti affollati, classi pollaio, picco di contagi, confronto quasi inesistente tra gli studenti e le istituzioni, prezzo dei tamponi non accessibile a tutti; queste sono le problematiche che ci hanno spinto a manifestare e a farci sentire.

Chiediamo:

– Screening completo della popolazione scolastica

– FFP2 gratuite

– Potenziamento del trasporto pubblico

– Un breve periodo di DaD in attesa che i contagi diminuiscano

– L’attivazione di un tavolo di confronto tra gli studenti e istituzioni.

Queste sono le richieste che apporremo in una lettera congiunta tra tutte le scuole di Salerno indirizzata al Comune, per dimostrare che non è nostra intenzione ritornare alla modalità a distanza per sempre, essendo essa causa di stress e svilimento dell’attività didattica, ma nemmeno ci sentiamo di ignorare i legittimi timori delle studentesse e degli studenti per il repentino rientro in presenza.

La situazione è la stessa di un anno fa e così non possiamo andare avanti, pretendiamo una scuola sicura!