Salerno, pugno duro con i no vax: altre tre sospensioni al Ruggi

Non c’è più scampo per i dipendenti “no vax” dell’Azienda Ruggi. Se lo scorso autunno, in una fase in cui la pandemia sembrava non creare particolari problemi, un nutrito numero di lavoratori è riuscito a non sottoporsi alla somministrazione vaccinale obbligatoria per legge senza subire conseguenze, ora pian piano si sta procedendo con le sospensioni dal lavoro per il personale non coperto con i sieri e, dunque, senza “green pass”. Nelle ultime ore, infatti, altri tre sanitari sono stati sospesi dall’Azienda ospedaliera universitaria, facendo salire il numero dei dipendenti depennati dalla “black list” che è nelle mani dei vertici aziendali. Con questi ultimi stop sale a 16 il numero dei lavoratori bloccati perché non in possesso dei requisiti che giustificano l’esenzione dalla vaccinazione. Solo sette sono stati sospesi alla vigilia di Natale.

Sono ancora molte le insoddisfazioni tra i lavoratori del presidio di via San Leonardo che ben conoscono chi ancora sta sfuggendo ai controlli aziendali ma pare che solo di recente l’Azienda ospedaliera universitaria, diretta dal manager Vincenzo D’Amato, stia procedendo con un controllo più sistematico e sia in possesso di un documento che contiene gli elenchi con i nomi del personale sanitario che finora è riuscito a rimanere al suo posto nonostante l’impiego in una struttura sanitaria che dovrebbe preservare la salute. In particolare le procedure dei controlli più accurati sono scattate dopo la scoperta di un focolaio all’interno della Torre cardiologica che ha coinvolto anche un cardiochirurgo esentato (fino al termine del 2021) dalla vaccinazione. Dunque da giorni si sta procedendo con le sospensioni, ora i controlli dovrebbero essere più sistematici.

Ma sul fronte delle verifiche è al lavoro da diverso tempo anche il presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Salerno, Giovanni D’Angelo, che nel periodo natalizio aveva già avviato i controlli inviando le diffide ai medici che, secondo i dati in possesso dell’Ordine, non risultavano in regola con le vaccinazioni. Un vero e proprio aut aut: risposte e chiarimenti entro cinque giorni o sospensione. Il numero uno dei medici salernitani, dunque, ha inviato le Pec chiedendo risposte documentate: in questi primi giorni del nuovo anno è impegnato nella valutazione di circa 800 pratiche ricevute. Gli uffici presso la sede dell’Ordine in via Santi Martiri Salernitani sono oberati di lavoro, in quanto il vaglio della documentazione inoltrata dai medici – non proprio tutti visto che manca ancora qualcuno all’appello non è affatto semplice. E a dichiararlo è stato lo stesso D’Angelo. «Sono circa 800 pratiche da valutare – ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Salerno – però vanno esaminate con estrema cura, una a una. Di fatto, tranne due giorni di stop, stiamo lavorando incessantemente ». E le difficoltà anche relative alle risposte dei professionisti non sono mancate. Ad esempio tre medici non hanno fornito documentazione nell’immediato perché si trovano per motivi di lavoro negli Stati Uniti e solo quando hanno dato un’occhiata alla Pec si sono resi conto di dover recuperare il materiale da dover inoltrare. In ogni caso tutti e tre i professionisti hanno fornito prova di essere vaccinati. Però, puntualizza D’Angelo, occorre fare attenzione alla documentazione fornita dagli esenti o da quei professionisti che si dichiarano tali e pertanto i casi vanno valutati uno a uno: un lavoro per cui occorre tempo. Il procedimento di verifica è stato avviato a seguito della comunicazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, inviata a tutti gli Ordini d’Italia per dare seguito al decreto legge del 26 novembre sulle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia che, dal 15 dicembre, obbliga tutti i medici a munirsi di certificazione di avvenuta vaccinazione, completa anche di dose aggiuntiva. I risultati per lo screening di Salerno, però, dovrebbero arrivare solo fra alcuni giorni.