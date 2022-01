Salerno piange la scomparsa del Prof. Gianvito Caporale. Il cordoglio dell’ISS Galilei-Di Palo

Cordoglio a Salerno per la scomparsa del Prof. Gianvito Caporale, una persona amata e benvoluta. Tra i messaggi di cordoglio comparsi sui social quello dell’Isituto Galilei-Di Palo di Salerno: «La comunità scolastica dell’IIS Galilei- Di Palo dove addolorata si stringe alla Famiglia per la perdita del caro Professore Gianvito Caporale, docente stimato e apprezzato da colleghi ed alunni, indimenticabile per la sua affettuosa ironia».

E si unisce il messaggio di condoglianze dell’IIS E. Fermi di Sarno dove era stato docente per tanti anni: «Profondo cordoglio dell’intera comunità scolastica dell’IIS “E.Fermi” di Sarno per la perdita del prof. Gianvito Caporale. Docente di Informatica in servizio per un lungo periodo presso il nostro Istituto, in tantissimi lo ricordano con immutato affetto per lo spessore umano e per le capacità professionali che ha sempre dimostrato. Che la terra ti sia lieve, carissimo Prof.».

La redazione di Positanonews si unisce al cordoglio per la scomparsa del Prof. Caporale e porge le più sentite condoglianze ai familiari.