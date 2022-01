Salerno, muoiono padre e madre, i fratelli dalla De Filippi per dire al maggiore di loro “Senza di te mi sarei perso”. Un fratello dalla De Filippi per ringraziare il più grande. Prima hanno perso il papà di 51 anni con una malattia, poi due anni dopo la madre di 46. Sviene in un negozio. Anche lei ha un male incurabile, operata muore durante la degenza in ospedale dopo l’intervento. Nel programma del sabato sera Carmine vuole ringraziare chi lo ha aiutato nel momento peggiore. Padre e madre morti tra il 2015 e il 2017. Il postino arriva a Scafati per invitare suo fratello, di quattro anni più grande. Carmine 18 anni e 21 il ragazzo che lo ha salvato. Commozione a “C’è posta per te” per la storia dei due fratelli della provincia di Salerno, che sono riusciti ad andare avanti dopo la perdita dei genitori grazie all’amore dell’uno per l’altro.