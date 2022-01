Salerno, incidente stradale in Via Generale Clark. Auto si ribalta al centro della carreggiata

Salerno, questo pomeriggio si è verificato un incidente stradale in Via Generale Clark. Il conducente di una Fiat 500, mentre percorreva l’arteria stradale, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. L’auto si ribaltata al centro della carreggiata causando disagi anche al traffico veicolare.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine. Dopo i rilievi necessari la vettura è stata rimossa dal carroattrezzi.

Si indaga per capire l’esatta dinamica del sinistro.