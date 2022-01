Salerno in lutto per Umberto “Lulella” Abate: aveva solo 44 anni

L’intera città di Salerno è in lutto per Umberto Abate. Detto Lulella, Umberto ci lascia all’età di soli 44 anni. Con suo papà Pasquale, gestiva la bancarella sul Corso Vittorio Emanuele nei pressi del Capitol. In tanti ricordano Umberto in queste ore. I funerali si terranno domenica 23 gennaio alle 12.30 nella chiesa di Santa Lucia a Salerno. Un fratello, un figlio del centro storico cresciuto con noi tra i vicoli e le piazzette del nostro quartiere. Il tuo ricordo e le tue battute resteranno sempre nei nostri cuori. Riposa in pace Umberto – scrive La voce della Salernitanità.