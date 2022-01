SALERNO, DA PROCIDA RIATTIVATO PER RICOVERARE POSITIVI: CI SONO 56 POSTI LETTO

Riapre nuovamente il Covid Hospital “Da Procida” di Salerno per il ricovero dei pazienti positivi al Coronavirus: sono disponibili 56 posti letto

Riapre i battenti il Covid Hospital “Da Procida” di Salerno in vista dell’aumento dei contagi al Coronavirus in città e provincia. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, la direzione generale dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona, guidata da Vincenzo D’Amato, ha disposto l’attivazione di 56 posti letto, trasformando il nosocomio di via Salvatore Calenda in punto di riferimento regionale per l’emergenza Covid. Solo nella giornata di lunedì sei pazienti sono stati trasferiti dalla terapia sub intensiva del Ruggi al reparto di pneumologia del da Procida, di cui due non vaccinati e gli altri quattro con due dosi di vaccino. ANTONIO D’AMORE ZEROTTONOVE