Salerno, caos per prenotare i vaccini: piattaforma in tilt per ore. Per diverse ore, gli utenti della provincia di Salerno non hanno potuto effettuare la prenotazione per il vaccino. La piattaforma, infatti, è andata in tilt.

“Rileviamo in queste ore senza dubbio difficoltà per le registrazioni della fascia immediatamente superiore ai bambini, quella dai 12 anni, perché ci sono molte hub esaurite – ha dichiarato il dottore Arcangelo Saggese Tozzi, Direttore UOc Igiene pubblica e Referente attività Covid Asl Salerno, a Salernotoday – E’ accaduto ad esempio ad Eboli, dopo le convocazioni di domenica. Difficoltà anche nel capoluogo“.

La piattaforma è stata presa d’assalto dalla giornata di ieri a causa della riapertura delle scuole.

La speranza degli studenti salernitani e delle famiglie è che possa essere ripristinata quanto prima la corretta funzionalità del servizio.