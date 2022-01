Salernitana:ufficiale Sabatini nuovo DS,parte il mercato di riparazione anche per i granata

Agli inizi di gennaio sono cominciate le chiacchierate tra Danilo Iervolino e Walter Sabatini. L’imprenditore napoletano ha individutato nell’ex ds della Roma l’uomo giusto a cui affidare la parte sportiva per la sua Salernitana. L’intesa è scattata quasi subito e Sabatini sta già lavorando sulla rosa. In passato il dirigente umbro ha ricoperto ruoli dirigenziali in Lazio, Palermo, Roma e Sampdoria, occupandosi prettamente di mercato, ed è stato anche coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports Group di cui facevano parte Inter e Jiangsu. Si è sempre contraddistinto per le sue capacità da talent scout. Lo scorso novembre il Genoa lo aveva scelto come nuovo direttore sportivo, incarico però rifiutato da Sabatini per “diversità di vedute”, come da lui stesso ammesso. Il ds ritroverà Stefano Colantuono, i due hanno lavorato insieme a Palermo nel 2008.

mercato della Salernitana è pronto a stapparsi. A giorni le trattative entreranno nel vivo, il ds in pectore Walter Sabatini già lavora per rimpolpare la rosa.

Le entrate

Con la valigia in mano pare esserci Federico Bonazzoli. Come scrive Il Mattino, sull’attaccante è forte il Cagliari che lo preleverà dalla Samp; la Salernitana opterà per la risoluzione del prestito. Fuori rosa in rossoblu c’è Martin Càceres che i granata hanno già bloccato. Bloccato è anche Milan Djuric, richiesto dal Genoa. Il bosniaco ha il contratto in scadenza e aveva già avviato il discorso rinnovo con la dirigenza precedente; i dialoghi proseguiranno. Un rinforzo dovrebbe arrivare anche in porta: discorsi ben avviati per Sepe del Parma. In gialloblu c’è anche l’ex Sprocati che potrebbe fare ritorno in granata a distanza di quattro anni.

Suggestioni

Il club granata potrebbe sfruttare anche le alleanze. Rapporti ottimo tra Iervolino e Cairo che potrebbe lasciar partire Izzo eBaselli. Un centrocampista potrebbe essere pescato nel mercato francese. Nell’estate 2020 dalla Samp sono arrivati Belec e Capezzi, ora potrebbe salutare Verre. Tra i nomi c’è anche l’ex Lecce Filippo Falco, emigrato in Serbia. E poi ci sono i sogni. Hernanes è svincolato, senza squadra c’è anche Diego Perotti. L’ex Roma è un pupillo di Sabatini ed è assistito dallo stesso agente di Gagliolo.

Fonte salernitana news