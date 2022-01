Salernitana: sconfitta a tavolino per 3-0 e -1 in classifica per la gara non disputata contro l’Udinese

Nel pomeriggio il Giudice Sportivo si è pronunciato ufficialmente sul match non disputato lo scorso 21 dicembre tra Udinese e Salernitana: i granata non si presentarono alla Dacia Arena di Udine poiché bloccati dall’ASL di Salerno per le positività al Covid nel gruppo squadra.

IL PRECEDENTE – Il precedente, Juve-Napoli dell’anno passato, vide la vittoria per 3-0 a tavolino dei banconeri dopo la decisione del Giudice Sportivo, mail conseguente ricorso dei partenopei portò alla disputa della partita, come dovrebbe avvenire anche questa volta.