Salernitana scatenata sul mercato,Diego Costa e non solo

Secondo indiscrezioni raccolte dal nostro direttore Luca Esposito, Diego Costa alle ore 11:30 (le 7:30 in Brasile) avrebbe superato i test fisici e sarebbe pronto a firmare il contratto con la Salernitana. Contratto fino a giugno con uno stipendio di circa un milione e mezzo più benefit. L’attaccante spagnolo aveva chiesto da subito due anni di contratto ma il club granata gli ha offerto il rinnovo automatico in caso di salvezza. L’ex centravanti dell’Atletico Madrid aveva anche altre proposte ma ha scelto la destinazione Salerno.

queste le altre trattative del direttore Sabatini

Trattative aperte per Fazio e Verdi,Contatti col Torino anche per Izzo, idea Dragusin della Sampdoria che però non dovrebbe lasciare i blucerchiati. A centrocampo si punta sui giovani Ederson e Bohinen. Si allontana Nsame dello Young Boys. L’ultima idea è quella di Javier Pastore, scoperto e portato in Italia proprio da Sabatini.

Federico Fazio, difensore (Roma): 60%

Armando Izzo, difensore (Torino): 50%

Martin Caceres, difensore (Cagliari): 30%

Radu Dragusin, difensore (Sampdoria): 20%

Nikola Maksimovic, difensore (Genoa): 20%

Davide Santon, difensore (Roma): 20%

Ederson, centrocampista (Corinthians): 70%

Emil Bohinen, centrocampista (CSKA Mosca): 70%

Salvatore Esposito, centrocampista (Spal): 40%

Valerio Verre, centrocampista (Sampdoria): 30%

Javier Pastore, centrocampista (Elche): 20%

Amadou Diawara, centrocampista (Roma): 10%

Simone Verdi, attaccante (Torino): 80%

Vladyslav Supryaga, attaccante (Dinamo Kiev): 50%

Eder, attaccante (San Paulo): 30%

Simone Zaza, attaccante (Torino): 20%

Jean Pierre Nsame, attaccante (Young Boys): 20%

Filippo Falco, attaccante (Stella Rossa): 20%

Mattia Destro, attaccante (Genoa): 10%

Burak Yilmaz, attaccante (Lille): 10%

Kaio Jorge, attaccante (Juventus): 10%

fonte tutto salernitana.com