È una sfida dai mille significati. E non soltanto perché sarà la prima all’Arechi per il neo proprietario Danilo Iervolino. Salernitana-Lazio in programma oggi (ore 18) in via Allende è (anche) sfida tra il recente passato ed il futuro del cavalluccio marino. I riflettori, però, sono puntati sul presente: dopo il blitz di Verona la Salernitana ha bisogno di continuità per tenere vive le speranze di salvezza. Colantuono dovrà fare i conti ancora una volta con l’emergenza: il Covid gli ha sottratto quattro pedine (due nelle ultime 24 ore) alle quali si aggiungerà una luna lista d’indisponibili. Il tecnico ha gli uomini contati (19 convocati tra cui due portieri e due Primavera) ma chiederà ai suoi calciatori un’altra prova di cuore. Davanti a Belec dovrebbe schierarsi un’inedita linea a tre composta da Delli Carri, Veseli e Ranieri. In mediana Di Tacchio sarà il centrale con Obi e Kastanos mezzali e Kechrida e Zortea esterni. Davanti dovrebbe toccare di nuovo a Gondo e Djuric.

La Lazio si schiererà con il 4-3-3, affidandosi al tridente offensivo formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Sugli spalti dell’Arechi non ci saranno gli ultras, assenti a causa delle restrizioni anti-Covid. Attesi circa 3mila spettatori.

SALERNITANA-LAZIO

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Ranieri; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Gondo, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Motoc, Ruggeri, Schiavone, Russo, Bonazzoli, Vergani. Allenatore: Colantuono.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Reina, Patric, Floriani Mussolini, Vavro, Leiva, Bertini, Romero, Jony, Zaccagni, Muriqi, Moro. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Abisso di Palermo

fonte Otto pagine.it