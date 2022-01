Sabato Open Day vaccinale per i cittadini di Scala e Ravello. Il Comune di Scala ha promosso grazie al Corpo Militare Ordine di Malta e al Ministero della Difesa guidato dal Generale Figliuolo, per sabato 15 Gennaio 2022 una giornata di vaccinazioni Open Day destinata ai cittadini dei Comuni di Scala e Ravello.

Questa iniziativa che nasce dal rapporto di collaborazione instaurato nel corso di questi anni tra l’Amministrazione Comunale del Paese più antico della divina Costa d’Amalfi e l’Ordine Militare di Malta, fondato da Fra Gerardo Sasso, illustre concittadino scalese, rientra nell’ambito dell’ “Operazione EOS”, attività di supporto alla campagna vaccinale in favore della popolazione civile promossa all’interno del piano predisposto dal Comando operativo di vertice interforze del Ministero della Difesa.

Questa importante iniziativa che vede la piena collaborazione dell’Asl Salerno2 con il supporto dei volontari delle Associazioni di Protezione Civile del nostro territorio, sarà poi estesa nelle settimane a venire in favore degli altri comuni della Costiera Amalfitana.

L’ appuntamento è per sabato 15 Gennaio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in Piazza Municipio a Scala, un’unità mobile dotata di medici ed infermieri, vaccinerà la popolazione residente dei due comuni, dai 12 anni in su.