Rosa e Teresa, madre e figlia di Praiano decedute a sole cinque ore di distanza: cure inutili. Teresa Liguori, nata e cresciuta a Livorno, si era trasferita a Praiano dove era conosciuta e stimata per la professione di odontotecnica che praticava con passione ma la sua serenità era stata mandata in frantumi dalla scoperta di un tumore. La donna, in seguito a una serie di accertamenti clinici effettuati in ospedale, a Napoli, aveva appreso della necessità di sottoporsi a importanti terapie ospedaliere e dopo i primi trattamenti medici, aveva deciso di affidarsi alla sanità toscana e avvicinarsi nuovamente ai suoi affetti.

Poco più di due settimane fa, dunque, aveva lasciato l’amata cittadina della Costa d’Amalfi con la promessa di tornarci il prima possibile, ma, purtroppo, non potrà più succedere. La donna, cinquantanove anni, aveva scelto di vivere nel comune della Costiera Amalfitana in cui erano nati i suoi nonni, allontanandosi soltanto per curarsi.

Teresa, però, è morta nello stesso ospedale e nello stesso giorno in cui, poche ore prima, è deceduta anche sua madre, l’ottantasettenne Rosa Pane, ricoverata all’interno del reparto di malattie infettive, già affetta da gravi patologie ed in cura per il Covid.

Rosa, conosciuta a Livorno per il suo passato da operaia agricola, è morta a mezzogiorno, mentre Teresa è finita alle 17.30. La situazione clinica di Teresa è precipitata in seguito a una crisi respiratoria e nonostante la criticità delle sue condizioni di salute, i familiari hanno sottolineato la sensibilità del personale ospedaliero nel chiamarli per «un ultimo saluto», come ha riportato Il Tirreno a cui i parenti della donna hanno confidato il loro stato d’animo.

Il ricovero ospedaliero di Teresa aveva avuto alti e bassi ma il venerdì prima del decesso, i familiari della donna l’avevano ritrovata in buone condizioni, sia fisiche che emotive.

Una doppia tragedia, quella accaduta la scorsa domenica, che ha sconvolto e addolorato profondamente Livorno e la Costiera Amalfitana, dove vivevano fisicamente separate le due famiglie, unite però dall’affetto di Teresa, che spesso si spostava per andare a trovare la madre ed il figlio Salvatore.