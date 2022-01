Un mese fa ci lasciava l’ingegnere Romolo Ercolino, grande è il senso di vuoto nell’animo , non solo dei positanesi, ma anche in tutti quelli che appassionati di cultura e storia del territorio, hanno visto nelle sue pubblicazioni un faro. Lo ricordiamo con l’editore Nicola Longobardi, il quale nell’ultimo anno di vita di Ercolino è stato con lui , insieme a lui a fotografare tutte le Torri Costiere da Vietri allo Scoglio del Rovigliano, per completare e arricchire un volume già pronto, meticoloso e puntuale come nello stile dell’ingegnere. Con un sistema iconografico innovativo, immagini dall’alto. Lavoro di grande pregio che speriamo di poter editare al più presto, cercando di coinvolgere amministrazioni comunali. Volume che, il prof Ercolino, ha avuto la possibilità di vedere sul letto di morte , dice Nicola Longobardi nella cortese intervista rilasciata in anteprima esclusiva agli inviati di Positanonews. Facciamo nostro l’augurio di Longobardi e invitiamo tutti quelli che possono fare qualche cosa ad attivarsi ,per la pubblicazione di questo libro di Romolo Ercolino sulle torri costiere.