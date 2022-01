Rincari anche in Penisola Sorrentina: aumenta il costo della colazione al bar, tazzina di caffè al banco fino a 1,20 euro.

All’aumento delle bollette e delle materie prime si aggiunge anche il rincaro delle colazioni al bar, con tazzine di caffè al banco che arriveranno a costare 1,50 euro in tutta Italia, mentre in Campania fino ad 1,20 euro. Lo denuncia Assoutenti, che segnala – come riportato sul sito web di tg24.sky.it – rincari a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetti nei bar.

L’associazione segnala che le stime del caffè sono cresciute dell’81% nel 2021, quelle del latte del 60%, quelle di zucchero e cacao del 30%. Di conseguenza tali spese vengono scaricate sui consumatori finali, che stanno dando appunto vita al fenomeno del “caro-colazione” per sostenere le spese.

Ecco dunque che la tazzina di caffè al banco nei bar della Penisola Sorrentina arriverà a costare probabilmente 1,20 euro, con un rincaro pari al 37,6%.