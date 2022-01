Rientro a scuola e DAD: nulla cambia in Costiera Amalfitana. Ad informare genitori e studenti sono stati direttamente il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi, ed il Delegato alla Sanità in Costiera Amalfitana, Andrea Reale:

Pur prendendo atto degli sviluppi giudiziari dell’ordinanza regionale di rinvio della didattica in presenza, la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ritiene di confermare le decisioni già prese. Restano pertanto in vigore le 14 ordinanze sindacali per ciascuno dei Comuni costieri: nelle scuole di ogni ordine e grado si tornerà in classe solo dopo il 29 gennaio. Tanto a tutela della salute pubblica, in considerazione della situazione epidemiologica il cui andamento risulta addirittura aggravato rispetto alla data di emissione dei citati provvedimenti.