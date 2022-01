Riaprono le scuole anche a Cetara: sabato 22 gennaio lo screening. Ad informare i concittadini è stato il sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica:

Il Comune di Cetara, consequenzialmente alla decisione presa durante l’ultima Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, comunica la riapertura del plesso scolastico di Cetara da lunedì 24 gennaio 2022.

La decisione del primo cittadino Fortunato Della Monica, in linea con gli altri sindaci, è arrivata dopo un assestamento della curva pandemica: il numero dei contagi, difatti, segue una linea non continua, ma al contempo non pericolosa per la salute dei più piccoli e di tutto il personale impiegato nella scuola.

In concomitanza alla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, sarà riattivato il servizio mensa per gli studenti che ne usufruiscono.

Al fine, tuttavia, di garantire un rientro nella massima sicurezza per i bambini, docenti, personale ATA e personale mensa sarà disposto per sabato 22 gennaio uno screening scolastico presso la palestra comunale e secondo la seguente turnazione:

• dalle ore 11 alle ore 11:20 dovranno presentarsi i bambini dell’infanzia, relativi docenti e il personale ATA del piano di riferimento;

• dalle ore 11:30 alle ore 12:15 dovranno presentarsi i bambini della primaria relativi docenti e il personale ATA del piano di riferimento;

• dalle ore 12: 30 alle ore 13 dovranno presentarsi i ragazzi della secondaria di primo grado relativi docenti e il personale ATA del piano di riferimento;

• dalle ore 13 dovrà presentarsi il personale della mensa scolastica.

A coordinare gli ingressi e le uscite, saranno i volontari della Protezione Civile di Cetara.

I tamponi verranno effettuati dal dott. Alfonso D’Emma, medico pediatra e consigliere comunale delegato alla Sanità.

Nel ringraziare tutti i cittadini, si chiede anche il rispetto degli orari e del distanziamento.