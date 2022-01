Renzi stoppa la Belloni Presidente della Repubblica “In una democrazia che funziona il capo dei servizi segreti non diventa Capo dello Stato. Questo succede in Paesi anti-democratici. La rispetto ed è una mia amica ma bisogna avere il coraggio di dire che la sua elezione sarebbe sbagliata”. Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ieri sera, fuori da Montecitorio, sulla possibile convergenza delle forze politiche sul nome di Elisabetta Belloni. Ma le reazioni a Renzi non sono mancate da Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano che chiede che Renzi spieghi la sua ossessione sui servizi segreti, con i quali avrebbe avuto rapporti, a Sgarbi che fa ironia sul politico al tramonto che decide della politica nazionale .