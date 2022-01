RECRUITING DAY TURISTICO A SANT’AGNELLO

Sorrento ( Napoli ) . Al SEVEN HOSTEL di S.Agnello(Na) l’8 e il 9 febbraio- il primo RECRUITING DAY TURISTICO 2022!!! whatsapp 345-231 7893

Pasquale Bruno-ScuolaLavoroTurismo -associazione di promozione sociale di Castellammare di Stabia e Giuseppe Grimaldi-Lavorint spa- agenzia del lavoro nazionale con oltre 40 sedi in tutta Italia-organizzatori del Recruiting Day –SEVEN HOSTEL di S.Agnello 8/9 febbraio dalle 1430 -contabilizzano soddisfatti -i dati di adesione all’evento-Al 23 gennaio hanno gia’ prenotato la partecipazione alle selezioni lavorative-35 aziende di cui 27 hotel e aziende turistiche-campane-dalla penisola Sorrentina-gli Hotel(Crawford-Art Hotel Grand Paradiso-La Pergola-Europa Palace Hotel-O Sole Mio-Seven Hostel-Oriente-Cubo Apartments)-le aziende della ristorazione(Ristorante Cafe Latino-Il Convivio-Ristobar La Piazzetta-Bar 7 grammi-Pub Beersteak)da Castellammare gli Hotel(Europa Stabia Hotel- dove ScuolaLavoroTurismo ha la propria ScuolaAlbergo di pratica in Hotel-gli Hotel-La Panoramica-Stabia-Relais e spa la Fornace-Hotel Villa Cimmino)l’Hotel S.Angelo di Pimonte-da Positano l’Hotel Buca di Bacco-da Ischia l’Hotel Villa Melodie-da Pompei l’Hotel Mec.Anche i tour operator saranno presenti –i primi prenotati-Ganimede viaggi di Pimonte – Sesto Continente tours di Castellammare di Stabia-Listen to Me Napoli-ma anche lo stabilimento balneare Bagno Elena di Castellammare –il ristorante Alfea di S.Mauro Cilento-Sa-completa per adesso il gruppo delle aziende campane.

Ma la vera novità di questa edizione e’ la presenza di aziende ristorative-per adesso 8- di altre regioni-favorita anche dalla nuova dimensione che i Recruiting Day hanno adesso che ScuolaLavoroTurismo-ha definito un accordo di partnership con una delle piu importanti agenzie del lavoro italiane-appunto la Lavorint.-Hanno confermato ,la loro presenza le seguenti aziende-AGRITURISMO FONTELECCINO – Chianciano Montepulciano – Toscana

– SACHETO WINE HOUSE & RESORT – Montepulciano – Toscana

– Gran Caffè & Restaurant “ARAGNO” – Mondovì CN – Piemonte

– I PARTENOPEI MONDOVICINO franchising food group – Mondovì Cuneo – Piemonte

Ma ci saranno offerte di lavoro che riguardano anche l’estero-

GRUPPO AZIENDALE AUSTRALIA FOOD AND BEVERAGES COMPANY

DiVino Italian Restaurant Gourmet – Byron Bay (New South Wales) Australia

The Road House – Pezzeria Napoletana – Mescal Bar – Byron Bay (New South Wales) Australia

The Hut Mediterranean Restaurant – Byron Bay (New South Wales) Australia

Anche un Hotel che inaugurera’ la propria struttura a inizio 2023-a Sanremo-di proprietà di imprenditori napoletani-ha pensato bene di anticipare le selezioni del personale all’appuntamento di febbraio

Questo primo Recruiting Day del 2022-si preannuncia davvero imperdibile- per i giovani e i professionisti candidati al lavoro turistico-alberghiero-le offerte di lavoro assegnate saranno centinaia-molti altri hotel e aziende turistiche si prenoteranno nei prossimi giorni-perché ormai va fatto il completamento delle brigate alberghiere e turistico- ristorative del 2022-la stagione del vero e definitivo RILANCIO TURISTICO-.

Dallo staff degli organizzatori si segnala un piu’ calibrato servizio incrocio tra la domanda e l’offerta-tutti i candidati iscritti al recruiting day -avranno un servizio di revisione cv base –curato da una professionista piemontese-Ilaria Mazzeo -esperta CV Writer e docente di Bilancio delle Competenze e Orientamento al Lavoro, con l’elaborazione di un cv efficace in linea con le proprie competenze. In questo modo sia l’organizzazione del Recruiting -che le aziende esaminatrici -potranno piu’ facilmente incrociare domanda e offerta di lavoro turistico-Oltre al cv revisionato ogni candidato ha preparato un breve vocale di presentazione-già adesso a oltre due settimane dall’evento gli hotel stanno ricevendo le candidature whatsapp(sia cv revisionato che vocale di ciascun candidato)

Nello de Martino- giornalista -autore e conduttore televisivo -affiancherà Pasquale Bruno e Giuseppe Grimaldi -nella conduzione dell’evento che vedrà la partecipazione di un importante scuola a indirizzo turistico della provincia di Napoli-a significare che il futuro della formazione turistica è li’-tra i giovanissimi- Oltre ad essere le giornate del reclutamento per la stagione estiva 2022,il Recruiting day sarà anche un evento di formazione-ScuolaLavoroTurismo organizza dei corsi finanziati da Lavorint di Diritto Mirato-una giovane corsista- Elena Daniela Carp -sarà premiata dall’amministratore Lavorint -per la sua costanza e impegno -d’estate a lavorare in un hotel 5 stelle lusso di Capri e d’inverno a studiare -nei corsi promossi dall’agenzia del lavoro-targati Formatemp.Saper fare e Sapere-meglio che camminino assieme-questo il suggerimento che gli organizzatori rivolgono ai giovani che parteciperanno numerosi alla due giorni in Penisola Sorrentina-ANCORA POSTI DISPONIBILI ma il tempo stringe!!

ScuolaLavoroTurismo e Lavorint suggeriscono agli studenti- ai disoccupati- agli stagionali del turismo e a tutti i giovani che vogliono candidarsi -di farlo -AL PIU PRESTO

INFO -RECRUITING DAY-whatsapp 345-2317893