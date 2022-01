Ravello: screening scolastico il 22 gennaio.

Come già preannunciato al termine dell’ultima Conferenza dei Sindaci, convinti dell’esigenza di riavviare le attività scolastiche in presenza, è stata prevista – anticipatamente rispetto alla data del 29 gennaio – la riapertura delle scuole degli istituti della Costiera amalfitana.

A seguito delle molteplici iniziative intraprese dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi è stato possibile – nel corso degli ultimi giorni – registrare importanti attività volte a contrastare l’epidemia da Covid-19, tra cui:

– il potenziamento del personale dell’USCA e dei centri vaccinali da parte dell’ASL;

– l’organizzazione di open day vaccinali grazie alla disponibilità dello S.M.O.M. e del Ministero della Difesa su tutto il comprensorio costiero;

– il potenziamento della campagna di vaccinazione pediatrica (fascia di età 5/11 anni), che più direttamente coinvolge la popolazione studentesca.

– L’effettuazione della vaccinazione domiciliare alla quasi totalità dei cittadini ravellesi che hanno segnalato condizioni di fragilità e disabilità.

Il plesso scolastico di Ravello (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado), in considerazione del graduale calo dei contagi e della diminuzione dei nuovi casi registrati, consentono di riprendere le lezioni in presenza il prossimo lunedì 24 gennaio.

Per garantire un rientro il più sicuro possibile sarà effettuato uno screening scolastico sabato 22 gennaio dalle 15,00 alle 17,30 presso i locali comunali di Piazza Fontana Moresca.

Gli studenti che aderiranno all’ iniziativa devono essere accompagnati obbligatoriamente da uno dei genitori e muniti di tessera sanitaria.

Pur essendo l’adesione prevista su base volontaria, si raccomanda vivamente di aderire allo screening.

Si ringrazia la Farmacia Russo di Ravello per aver mostrato la propria sensibilità e disponibilità alle esigenze della comunità ravellese, donando test antigenici rapidi e i volontari dell P.A. Millenium Costa d’Amalfi OdV che si occuperà della gestione operativa dello screening.

Si ritiene opportuno portare a conoscenza di studenti e genitori delle previsioni del DL 1/2021,art. 5, riguardo l’effettuazione gratuita di tamponi antigenici rapidi presso le farmacie a seguito di accertata positività dell’alunno al Covid-19, a favore degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado.

Il Sindaco

Paolo Vuilleumier