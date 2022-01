Ravello, presto il via ai lavori dopo la frana a Marmorata

Prenderanno il via nei prossimi giorni a Marmorada i lavori di manutenzione delle “macere” e della sede stradale danneggiata dalle abbondanti piogge cadute tra fine novembre e inizio dicembre. L’amministrazione guidata da sindaco Paolo Vuilleumier ha approvato gli interventi che prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale e dei muretti in pietrame calcareo.

A seguito delle piogge che hanno colpito alla fine dello scorso anno la Costiera Amalfitana e in particolare Ravello si sono verificati cedimenti che hanno provocato danni e chiusura di strade. Per ripristinare la normale percorribilità, l’Utc di Ravello ha redatto specifica perizia tecnica per l’esecuzione degli interventi volti a manutenere e ripristinare le opere risultate danneggiate dagli eventi meteorici. Nelle scorse settimane sono state diverse le frane e gli smottamenti che si sono verificati nella Divina. Sempre a Ravello, nella frazione di Marmorata, si è verificato il distacco di alcune pietre lo scorso 11 dicembre. Negli stessi giorni un’altra frana, di dimensioni più ampie, è venuta giù a Maiori invadendo la strada statale 163, rimasta chiusa per diversi giorni.