Ravello, l’opposizione sulla salita dei contagi: “Incapacità dell’amministrazione di accettare il supporto disinteressato”. Riportiamo di seguito le parole del movimento di opposizione del comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, Rinascita Ravellese:

Io speriamo che me la cavo…

Solo 2 giorni fa il Comune di Ravello titolava così una sua nota: “Covid – 19 a Ravello: basta allarmismi, situazione sotto controllo”.

Apprendiamo che in data odierna la Conferenza dei Sindaci comunica che “Il preoccupante andamento dell’epidemia da Covid-19 in Costiera Amalfitana richiede, purtroppo, ulteriori rigorose misure. Al momento il numero dei contagi accertati supera la quota del 5% della popolazione residente, sicché nuove restrizioni si rendono indispensabili” e che “…la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ha concordato unanimemente il rinvio dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 29 gennaio…”

A questo punto i gruppi di opposizione non sono poi così in cerca della ribalta delle cronache, come capziosamente affermato nella nota del Comune, ma solo consapevoli della drammaticità dell’attuale momento pandemico, della totale incapacità del Sindaco e della sua Amministrazione e della loro presunzione che li spinge finanche a rifiutare il supporto disinteressato offertogli.

Non ci resta che affermare… Io speriamo che me la cavo!