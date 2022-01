Ravello, i cittadini in campo per i beni del territorio: in Consiglio le linee guida del “patto collaborativo”. Ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Cittadini a sostegno dei beni del territorio. Accade a Ravello dove gli abitanti hanno palesato all’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier , la disponibilità a dare il proprio contributo al fine di valorizzare i beni comuni. Una grande dimostrazione di affetto verso la propria terra e a ciò che ha reso la Città della Musica una delle località turistiche più rinomate e conosciute al mondo. Il patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale di Ravello, approvato in consiglio comunale, prevede che gli obiettivi siano legati alla cura dei beni pubblici. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici.

I residenti possono realizzare interventi a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini stessi. L’intervento deve essere finalizzato a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi, oltre ad assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione. L’ente comunale si impegna a promuovere l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e nel contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.