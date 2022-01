Ravello, è nata la piccola Michela Civale per la gioia di mamma Claudia e papà Claudio

Ravello, lieto evento per Claudio Civale e Claudia Mansi che oggi festeggiano la nascita della piccola Michela. Un fagottino rosa che con il suo arrivo ha riempito d’amore i cuori dei neogenitori e di tutta la famiglia che l’aspetta con ansia a casa per poterla finalmente abbracciare.

La redazione di Positanonews augura alla piccola Michela un futuro ricco di amore e felicità e porge gli auguri più sinceri ai neogenitori per il lieto evento.