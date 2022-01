Ravello, all’ospedale di Castiglione compare uno striscione: “Ridate il centro vaccinale al Ruggi”

Ravello. Negli ultimi giorni i contagi in costiera amalfitana sono aumentati ma la campagna vaccinale va purtroppo a rilento anche perché negli ultimi giorni sono mancati i vaccini Pfizer e le dosi somministrate non sono state molte.

Intanto al presidio di Castiglione, l’unico ospedale in costiera amalfitana, questa mattina è comparso uno striscione con la scritta: “Ridate il centro vaccinale al Ruggi”. Si tratta con molta probabilità di una forma di protesta.

Ci auguriamo che la campagna vaccinale prosegua in maniera spedita.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno, ha sottolineato l’importanza del vaccino precisano che non garantisce l’immunità ma può evitare un decorso grave della malattia.

(video di Valeria Civale)