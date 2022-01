Rapina a mano armata in un centro scommesse del Salernitano. Brutti momenti quelli vissuti ieri sera a San Cipriano Picentino, nel Salernitano. All’interno del centro scommesse di via Vigne, a Pezzano, infatti, è avvenuta una rapina a mano armata. Un uomo con il volto coperto e armato di pistola ha minacciato l’addetto della sala giochi per farsi consegnare l’incasso.

Incassato il bottino di oltre mille euro in contanti, il malvivente si è allontanato rapidamente, facendo perdere le sue tracce. Indagano le forze dell’ordine per risalire all’identità del responsabile della rapina.