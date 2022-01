Questa sera nella puntata di “Doc 2” insieme a Luca Argentero debutta come attrice la piccola Virginia, figlia di Andrea Bocelli

Questa sera terzo appuntamento con la fiction “Doc 2 – Nelle tue mani” in onda su Rai1. In questa puntata, insieme a Luca Argentero e Matilde Gioli, anche una piccola attrice. Si tratta di Virginia Bocelli, figlia del cantante lirico Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti. Nell’episodio in onda questa sera Virginia interpreta Gaia, la figlia di una nuova paziente del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero).

Virginia compirà 10 anni il prossimo 21 marzo ed è una vera e propria enfant prodige. Canta da quando era piccola, suona il pianoforte, pratica ginnastica ritmica e ama recitare, dote che ha avuto modo di tirare fuori anche nel video di Ave Maria di papà Andrea, girato all’interno del Santuario di Loreto. Quello in “Doc – Nelle tue mani” è il suo debutto in televisione dopo aver conquistato tutti, nel 2021, grazie a un duetto con il padre sulle note di “Hallelujah”, brano cantato nel corso del concerto-evento del tenore “Believe in Christmas”, trasmesso in streaming in tutto il mondo.