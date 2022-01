Questa sera al TAM concerto di Fabiana Martone

Napoli – Oggi, 26 gennaio, con inizio alle ore 21:00 concerto della cantante jazz Fabiana Martone, conosciuta per essere anche la voce del collettivo retro-futurista “Nu Genea” e front woman della “Uanema Swing Orchestra” e del quartetto “SeSèMaMà”, la cantante e compositrice napoletana presenterà il suo nuovo progetto discografico “Living in shadows and light” edito dalla label newyorkese Inner Circle Music. Con “Living in shadows and light”, la cantante partenopea intende omaggiare la folk singer canadese Joni Mitchell, poetessa e pittrice che ha segnato un’epoca con le colleghe Carole King e Laura Nyro. L’artista sarà accompagnata dal vivo da Luigi Esposito al piano, Francesco Fabiani alle chitarre, Umberto Lepore al contrabasso e Marco Castaldo alla batteria ed eseguirà anche brani dal suo ampio repertorio da solista. Fabiana Martone ha condiviso il palco con importanti artisti dell’ambiente jazz nazionale e internazionale, ricordiamo Famoudou Don Moye degli art ensemble of chicago, Renato Sellani, Aldo Vigorito, Dario Deidda, Baba Sissoko, Maurizio Capone, Piero de Asmundis, Amedeo Tommasi e Marco Pezzenati. Ha avuto esperienze in molti altri ambiti musicali: dal gospel al folk, dalla classica napoletana alla musica sperimentale. Degni di nota sono anche i suoi lavori teatrali come attrice e cantante al fianco di Nino D’Angelo, Carlo Croccolo, G. Miale di Mauro, N. di Pinto, T. Femiano, e molti altri.

a cura di Luigi De Rosa

Link Ufficiale http://www.fabianamartone.it/

Fabiana Martone, cantante jazz e compositrice