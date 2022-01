“Quartieri Jazz” omaggio a Pino Daniele nella Galleria Borbonica

Napoli – Sabato 22 gennaio alle ore 21:30 appuntamento con Mario Romano e la sua band, “Quartieri Jazz” per un omaggio al maestro e ispiratore Pino Daniele in uno dei siti sotterranei di Napoli più suggestivi: la Galleria Borbonica, traforo commissionato nel 1853 da Ferdinando II di Borbone all’architetto Errico Alvino, un tunnel che collega il Largo della Reggia (odierna Piazza Plebiscito) a piazza della Vittoria, passando al di sotto della collina di Pizzofalcone. Il percorso, nel secolo successivo, fu abbandonato, fino a quando durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni ambienti furono adoperati come rifugio antiaereo dal Genio Militare, elettrificati e forniti di brandine, arnesi da cucina e una serie di latrine. In questo ricovero antiaereo, infatti, poteva accadere che i napoletani rimanessero anche per molti giorni aspettando che gli eventi bellici permettessero il ritorno alla normalità. Nel dopoguerra fino agli anni settanta fu adibito a deposito giudiziario comunale, in questi ultimi anni invece è stato reso nuovamente accessibile e fruibile al pubblico grazie all’impegno del presidente dell’Associazione Borbonica, Gianluca Minin, con l’aiuto di guide esperte e numerosi volontari. I visitatori potranno ammirare, nella suggestiva cornice del tunnel borbonico, frammenti di statue, auto e moto d’epoca ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti. A fare da colonna sonora a quest’esperienza unica e originale, vale a dire la discesa nel ventre di Napoli, sarà il sound delle chitarre dei musicisti jazz manouche Mario Romano e Alberto Santaniello. Jazz manouche e Pino Daniele un connubio magnifico, Mario Romano riesce con il suo talento a cogliere e riproporre la poesia contenuta in questo tipo di frasi jazzistiche, lo stesso Maestro, Pino Daniele, lo faceva, ricordo una sua magnifica rielaborazione del celebre pezzo “Nuages”, con la quale rese omaggio Django Reinhardt, uno dei più grandi chitarristi jazz europei. L’organizzazione ha programmato l’apertura dei cancelli alle ore 21:00, seguirà il controllo ticket, super green pass (munirsi di mascherina ffp2) e formazione di gruppi per la passeggiata al “Percorso Standard” della galleria, accedendo così alla “Cava Bianca”, dove si terrà una breve presentazione e introduzione al concerto dei Quartieri Jazz.

Mario Romano e Alberto Santaniello

a cura di Luigi De Rosa

Contatti e informazioni:

Info e prenotazioni tel. +39- 340.489.38.36 e/o mandare mail a quartierijazz@live.it

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1003980200184884

• Sito ufficiale:https://www.quartierijazz.com

