Produrre perle dalle cozze: è possibile? Ecco la scoperta della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Si è tenuta ieri, 27 gennaio, la cerimonia per l’assegnazione del Premio Bernardo Nobile, in cui Sara Fioretti – che ha svolto la tesi di dottorato alla SZN, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la supervisione del Dott. Francesco Paolo Patti – ha ricevuto il primo premio nell’ambito dell’evento: “I brevetti per immaginare il futuro”, i riconoscimenti del Premio Bernardo Nobile 2021 per tesi di laurea e di dottorato di ricerca.

L’eccezionale scoperta, all’Anton Dohrn di Napoli, riguarda una tecnica di grafting brevettata. Gli scienzati hanno scoperto che dalle cozze di Capo Miseno sono state ottenute perle, come se fossero state prodotte da ostriche. Si tratta di esperimenti su mitili bivalve; per tutte le altre cozze, invece, la strada per trasformarsi in Perla di Labuan resta più complicata e necessita l’intervento di chirurgi plastici.

Questa possibilità può generare, in un primo momento, una certa incredulità. C’è da considerare che gran parte dei molluschi è in grado di produrre perle come meccanismo di difesa per “inertizzare” i corpi estranei che non riescono ad essere espulsi. Infatti non sono soltanto le cosiddette “ostriche perlifere” in grado di produrre oggetti preziosi.

La tecnica di grafting è stata messa a punto durante il dottorato di ricerca di Sara Fioretti. Consiste nell’impiantazione del corpo estraneo, che è il seme per la produzione della perla. È una tecnica innovativa e vantaggiosa sotto tanti aspetti. Bassissima mortalità, economicità, semplicità e bassa specializzazione del personale

Una produzione di perle da mitili ha anche il potenziale di poter essere attivata attraverso allevamenti in tratti di mare non più adatti all’uso alimentare.