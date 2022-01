Prime ricostruzioni dell’incidente a Positano: il motociclista è stato travolto dall’auto dei due turisti. A fornire ulteriori dettagli è Antonio Di Giovanni in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Inizio d’anno con un incidente in Costiera Amalfitana. Nella mattinata di sabato si è verificato un sinistro stradale sulla statale 163 Amalfitana tra un’auto con dei turisti americani e una moto. Secondo le prime ricostruzioni l’auto, proveniente da Amalfi, con alla guida un cittadino statunitense, ha invaso la corsia opposta da cui proveniva il motociclista, il quale non ha potuto in nessun modo evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Amalfi e un’ambulanza del 118 poiché il motociclista era stato sbalzato dalla moto ed era a terra ferito. Dopo i primi soccorsi al motociclista sono state riscontrate ferite e abrasioni, mentre l’auto degli americani ha riportato gravi danni, ma gli occupanti non hanno avuto danni fisici. Sul posto anche la polizia municipale di Positano che ha immediatamente regolamentato il traffico, che si era inevitabilmente bloccato.