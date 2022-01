Presidente della Repubblica, per il voto dalla Regione Campania andranno De Luca, Oliviero e Patriarca

Napoli – Saranno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, entrambi esponenti del Pd, e la capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca i tre delegati della Regione Campania che parteciperanno al voto per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. È quanto stabilito al termine della votazione in Consiglio regionale. De Luca ha ottenuto 33 voti, Oliviero ha raccolto 26 preferenze, Patriarca 17. “È una grandissima soddisfazione – il commento a caldo della Patriarca – e sono felicissima di poter rappresentare la Regione Campania per l’elezione del Presidente della Repubblica. Noi abbiamo ribadito la necessità e l’importanza di avere un candidato dell’opposizione di centrodestra, che è la prima opposizione in Campania. Ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto dare fiducia. C’è stata una adesione sul mio nome anche dalla parte centrista e moderata della maggioranza e per questo la mia soddisfazione è doppia.” Patriarca ha annunciato che voterà Silvio Berlusconi.