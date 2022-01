Praiano: sabato 22 gennaio giornata dedicata alla donazione del sangue. La Costiera Amalfitana e la provincia di Salerno si trovano a dover fronteggiare, purtroppo, la carenza di sangue negli ospedali.

Per questo motivo, sabato 22 gennaio, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 10.30, presso piazzale municipio a Praiano, in Costa d’Amalfi, sarà possibile donare il sangue.

Per poter effettuare la donazione bisogna esibire un documento di identità ed il c.f. Possono donare le persone dai 18 ai 65 anni (se per la prima volta non oltre i 60 anni) e dal peso non inferiore ai 50 kg.

Coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione Covid-19 potranno chiedere gratuitamente l’esecuzione del dosaggio quantitativo degli anticorpi.

Angelo Amodeo, il responsabile della Costiera Amalfitana, ha detto a noi di Positanonews che: “C’è una grossa esigenza di sangue, perché a causa del Covid sono venuti meno il 35% dei donatori. È un problema che riguarda tutta la Costiera Amalfitana, e la provincia di Salerno in generale. Ci saranno altri appuntamenti. Quello del 22 a Praiano è certo, quello del 29 ad Amalfi ancora da confermare”.