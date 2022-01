Praiano, l’Hotel Casa Angelina pronto a ripartire: si cerca personale per la stagione 2022. Quella trascorsa è stata una stagione conclusa nel migliore dei modi per l’Hotel Casa Angelina di Praiano, nel cuore della Costiera Amalfitana, che fa ben sperare per il 2022.

L’oasi di pace incastonata nella roccia che si tuffa nel Mediterraneo è già in cerca di personale per la nuova stagione turistica. In particolare, si è alla ricerca di collaboratrice ai piani, lavanderia e facchino ed, inoltre, di chef de rang, commis di cucina e pasticcere.

Nell’offerta di alberghi lusso in Costiera amalfitana, Casa Angelina è un luogo assolutamente unico e stimolante, non solo in ambito lavorativo. Un vero e proprio pezzo di Paradiso nella Divina, un luogo ideale per godersi la Divina, dal suo lato meridionale, con la sua incantevole esposizione, privilegiata dal sole e circondata dal mare. Un lusso che però non è né sfarzoso né opulento, ma una combinazione di eleganza e semplicità.

Una sobria eleganza caratterizza le sue 42 camere, la cucina ricercata regala un’esperienza gourmet che si arricchisce di uno sfondo di impareggiabile bellezza. Casa Angelina è il Luxury Hotel immerso nell’atmosfera luminosa e magica della Divina Costiera, fatta di lunghe giornate dai ritmi rilassati e languidi, di tramonti infuocati che si tuffano nel mare, di serate inebrianti e profumate.

Caratterizzata da un’architettura armoniosa ed essenziale, dove il bianco assoluto mette in risalto i colori brillanti della natura all’esterno e l’estro dei pezzi di arte contemporanea all’interno. Una filosofia incentrata sulla ricerca della perfezione, dell’eleganza discreta, del design semplice ma ricercato e della cura di ogni dettaglio: questa è Casa Angelina.

Chiunque dovesse essere interessato, può contattare al numero telefonico 089 81 31 333 ed inviare il proprio curriculum all’indirizzo info@casangelina.com.