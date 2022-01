Praiano: lavori in via S. Giovanni. Leggi qui l’ordinanza

Praiano: lavori di scavo per e-distribuzione Spa per posa in opera di cavi elettrici BT nel tratto di via S. Giovanni altezza civ 13 – 15.

Con ordinanza n. 1 dello 03/01/2022 dell’Area Vigilanza del comune di Praiano dispone la chiusura al transito di pedoni e veicoli nel tratto di Via S. Giovanni interessato dai lavori dalle ore 07,00 alle ore 17,00 dal 05.01.2022 al 31.01.2022 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 dal 05.01.2022 al 31.01.2022.

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale, nonché di transennare, recintare, mettere in sicurezza, garantire la visibilità notturna e diurna del cantiere stradale a norma del CdS. Tale segnaletica dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori. La responsabilità sulla sicurezza del transito, del cantiere e dei lavori, è a carico della ditta esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza. La suddetta ditta pertanto a fine giornata dovrà sempre procedere alla messa in sicurezza della sede stradale.

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, a cura dell’Impresa SO.I.GE.A. SRL esecutrice dei lavori, la quale avrà l’obbligo della guardiania diurna e notturna degli impianti segnaletici del cantiere di lavoro, è altresì dovrà sempre essere sempre garantito il passaggio dei mezzi soccorso ed emergenze.

ordinanza 01 2022 Chiusura tratto strada in Via S Giovanni per lavori Enel distribuzione