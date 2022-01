Praiano: lavori di riqualificazione tratto di Via Terramare, strada chiusa da domani fino al 28 febbraio. In data 10 novembre 2021 è stata esperita la gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione del tratto di Via Terramare, a Praiano, in Costiera Amalfitana, dal ristorante Il Pirata fino al termine della strada.

Per questo motivo, a partire da domani, sabato 15 gennaio 2022 e fino a lunedì 28 febbraio 2022, vigerà il divieto di transito per persone e cose.

Qui l’ordinanza.