Praiano, la sindaca Dott.ssa Caso augura buon anno rassicurando i cittadini: “Il numero dei contagi non è preoccupante”

Praiano, la sindaca Dott.ssa Anna Maria Caso e l’amministrazione comunale rivolgono gli auguri per il nuovo anno ai cittadini non dimenticando il momento di emergenza sanitaria che purtroppo si sta vivendo: «Carissime e carissimi Praianesi, innanzitutto un rassicurarvi. I numeri dei contagi nella nostra comunità, seppure in aumento, non sono preoccupanti, sia perché c’è stato un tempestivo tracciamento, sia perché c’è stata collaborazione da parte dei cittadini. E un grande, grandissimo lavoro svolto da me, dai miei collaboratori, dai Consiglieri tutti che non si stanno risparmiando nel cercare di dare risposte e sostegno, in un momento di grande difficoltà dovute alle gravissime carenze da parte dell’ASL. Ma che a breve saranno superate col ripristino di un servizio territoriale almeno decente. Perciò non dobbiamo abbatterci! È necessario guardare al futuro e al nuovo anno con speranza. Speranza concreta, incoraggiata dai dati medici che dimostrano l’efficacia del vaccino ad evitare forme più gravi della malattia.

È vero, siamo tutti stanchi.

Viviamo il terzo anno di quella che possiamo definire ” Era Covid”, un tempo in cui siamo passati dai canti sui balconi, dalla solidarietà reale e, talvolta, solo promessa, alla vicinanza più o meno concreta, alle esasperazioni delle posizioni pro o contro il vaccino, pro o contro la certificazione verde, pro o contro l’esistenza di questo virus, pro o contro la scienza, pro o contro il diritto, pro o contro tutto e tutti. Abbiamo fatto, stiamo facendo, l’esperienza di come l’uomo “post moderno” si sia progressivamente allontanato dai principi più alti dell’umanesimo, affermando l’idea folle che esistano solo diritti individuali, fruibili in modo egoistico, rivendicati come libero arbitrio, senza tener conto di altro e di altri. Dimenticando che tutta la filosofia, tutta la sociologia più illuminata, ci ribadisce che non abbiamo diritti individuali, ma personali che si realizzano negli obblighi morali che abbiamo nei confronti degli altri.

Abbiamo detto e scritto che sarebbe andato tutto bene, ma non è andato bene per niente.

Abbiamo detto e scritto che ne saremmo usciti migliori, ma pare proprio che non sia andata così.

Allora se lo scenario è questo, cosa posso augurarvi?

Vi auguro il coraggio di guardare a una vita che non dimentica il valore della propria comunità.

Vi auguro il coraggio di trasgredire positivamente andando oltre i bisogni del singolo, oltre i personalismi.

Vi auguro il coraggio del sogno, il desiderio di desiderare, la costanza di un affetto sincero, la perseveranza nella fiducia e, soprattutto, credere nella promessa che siamo chiamati alla felicità, ma che possiamo coglierla solo insieme.

Buon Anno!».