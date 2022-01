Praiano, la sindaca Anna Maria Caso “Ringrazio le famiglie che hanno aderito allo screening dimostrando senso di responsabilità”

Praiano, Costiera amalfitana . Una giornata di screening che ha visto oltre due terzi della popolazione scolastica coinvolta, dati di un successo dovuto anche grazie alla responsabilità dei cittadini , come ci spiega la sindaca Anna Maria Caso

” Sono stati effettuati 121 tamponi, di cui 107 alla popolazione studentesca e i rimanenti 14 ad adulti, tra cui personale docente.

Tra i bambini sono risultati 6 positivi, di cui tre fratelli con i rispettivi genitori. Per gli adulti contiamo 4 positivi.

In totale 10 positivi, ma il dato confortante sono i pochi bambini positivi.

Uno screening a cui ha aderito il 66,4 della popolazione scolastica. Ottima l’organizzazione, e non sono io a dirlo, ma i cittadini. Frutto dell’efficienza della Polizia Municipale e dei Consiglieri che mi hanno dato una grossa mano. Accoglienza e professionalità da parte dei medici e degli infermieri dell’ Humanitas.

Voglio ringraziare le famiglie che hanno aderito perché hanno dimostrato grande senso di responsabilità civile e, soprattutto, sono state di esempio per i loro figli. Ora riprendiamo con più consapevolezza,che è alla base di una maggiore sicurezza. Faremo tutto il possibile. Ci aspettiamo il dovuto, e fino ad ora mancato, adeguato supporto da parte dell’ASL. La presa di posizione della quasi totalità dei Sindaci della Costiera è motivata proprio da questo. Nessuno vuole la didattica a distanza, ma mettete in condizione la Scuola e i Comuni di poter garantire supporto, controlli e tracciamenti.”