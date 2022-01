Praiano, in Via Pistiello III illecito deposito di sacchi di rifiuti non differenziati

Praiano. Riportiamo il post pubblicato dal consigliere comunale Arturo Terminiello sul suo profilo Facebook: «Stamattina (28 gennaio) l’Amministrazione Comunale di Praiano insieme al Comandante della Polizia Municipale dott. Gargiulo e ai dipendenti dell’azienda che si occupa della raccolta rifiuti, Miramare Service, si è recata a via Pistiello III, ove qualcuno aveva lasciato dei sacchi di rifiuti senza differenziarli e non nel giorno indicato per quel tipo di conferimento. Sono state aperte le buste dei rifiuti e si è risalito a chi ha commesso questo illecito, cittadini che a breve si vedranno recapitare una sanzione pecuniaria. Inoltre, dando seguito al Decreto di nomina riguardante n.7 operatori di vigilanza ambientale, frutto di una convenzione stipulata dalla Miramare Service con l’ E.N.P.A , abbiamo provveduto a rendere effettivo il servizio di vigilanza ambientale sul territorio del Comune di Praiano, quindi avremo disponibili sul territorio agenti qualificati come Guardie Ambientali che hanno il compito di effettuare questi controlli, ed ove dovessero rilevare illeciti sono chiamati ad emettere relativa sanzione pecuniaria. In questa ottica invitiamo la cittadinanza ad attenersi al calendario di conferimento che si trova sul sito del Comune di Praiano, questo nella prerogativa di aumentare la percentuale di differenziata e poter concorrere, per quanto possibile, a ridurre il costo della tari».