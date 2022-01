Praiano, i dettagli della truffa all’anziana: “Sono tuo nipote ho bisogno di soldi per comprare la macchina”

Ecco i dettagli della truffa avvenuta nei giorni scorsi a Praiano, in costiera amalfitana, di cui Positanonews ha riportato la notizia. I fatti si sono svolti a Vettica di Praiano, dove risiede l’anziana donna vittima dell’estorsione. La signora vive da sola nel paesino della costiera amalfitana, e tre giorni fa ha ricevuto una chiamata in pieno giorno da parte di un uomo che, spacciandosi per suo nipote di Venezia, ha convinto la donna a prelevare dei soldi per acquistare un’auto. “Vengono dei miei amici e gli puoi dare i soldi”, pare abbia detto l’uomo tentando di ingannarla. Intanto un’altra donna, resasi conto della truffa ormai già inoltrata, ha tentato in ogni modo di renderlo noto all’anziana, ma è stata astutamente allontanata dai malfattori protagonisti dell’imbroglio. La vittima della truffa ha così deciso di chiamare i nipoti di Venezia, ma i loro cellulari risultavano irraggiungibili, come se fossero occupati in un’altra chiamata. La donna ha così creduto alla storia messa su dai malviventi che hanno intascato una cifra che probabilmente si aggira attorno ai 10 mila euro, relativi al presunto acquisto dell’automobile. Invitiamo tutti gli anziani a prestare la massima attenzione a chiamate sospette. I cari nonnini con la loro bontà e generosità potrebbero rischiare di trovarsi in situazioni spiacevoli come nel caso della donna di Praiano, per la quale sono intervenute le forze dell’ordine.