Praiano, fondi alle attività economiche: domanda entro il 28 febbraio

Il comune di Praiano ha pubblicato l’Avviso Pubblico e la Domanda di Partecipazione al Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti sul territorio comunale. Con il Dpcm del 24 settembre 2020, infatti, il Governo aveva stanziato dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre. L’istanza dovrà pervenire al protocollo del Comune di Praiano entro il 28.02.2022 e l’importo complessivo dei fondi messi a disposizione ammonta a circa 37mila euro a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell’adozione di successivi provvedimenti. I fondi disponibili sono destinati per l’80% (€ 29.900,00) alla copertura delle spese di gestione sostenute nell’anno 2020 e per il restante 20% (€ 7.475,00) alla copertura delle spese di investimento in beni strumentali materiali ed immateriali sostenute nell’anno 2020.