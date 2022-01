Praiano e Cetara piangono Teresa Liguori

Un grave lutto ha colpito le cittadine di Praiano e di Cetara. È venuta a mancare, dopo una lotta impari contro un terribile male, Teresa Liguori, donna di grande umanità e dagli ideali puri. La sua vita dedicata al lavoro, alla famiglia, ma soprattutto alla solidarietà è stata un esempio per i suoi figli Salvatore e Sara che ora piangono non solo la mamma, ma soprattutto la Donna che aveva deciso di essere. Una donna che era disponibile sempre per gli altri, trascurando a volte lei stessa e con il suo sorriso riusciva sempre a trovare le giuste parole per le persone in difficoltà. A Praiano era dedita al volontario con la Caritas Diocesana, mentre a Cetara, dove vivevano i suoi parenti era solita, durante la festa di S. Pietro, preparare piatti e dolci per i portatori della statua di S. Pietro e per i cetaresi. Una donna amata da tutti i suoi compaesani, che avevano trovato in lei una certezza ed un rifugio nei momenti di difficoltà. Teresa era una mamma, una donna ed una moglie unica, aveva cresciuto i suoi figli insegnando loro il rispetto, la solidarietà ed il sacrificio, doti che accompagneranno i ragazzi, insieme al suo sorriso, in questo duro momento. In un post su Facebook la Caritas Diocesana ha voluto ricordare Teresa Liguori con un post commovente :”Il direttore don Francesco Della Monica, l’Equipe diocesana e tutti i Referenti delle Caritas parrocchiali partecipano, con preghiera, vicinanza e affetto, al lutto che ha colpito la famiglia, la Comunità e la Caritas parrocchiale di S. Luca in Praiano per l’improvvisa dipartita della carissima Teresa Liguori.

Una donna che non solo si impegnava nel servizio ai meno fortunati ma che con forza, creatività e gioia viveva la Carità in ogni aspetto e ambito.

Il Signore Risorto, per intercessione di Maria e di S. Luca Ev. la accolga, oggi stesso, in Paradiso.” Erich Fromm diceva: “Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile”. Teresa ha vissuto una vita piena intensa e ricca, ed il suo esempio rimarrà per sempre impresso nelle menti e nei volti l di chi l’ha conosciuta.